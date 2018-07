Kraftfahrer nach Stromunfall im Bezirk Schärding gestorben

Ein 35-jähriger Kraftfahrer aus dem Bezirk Schärding ist am Dienstagnachmittag nach einem Stromunfall in Rainbach gestorben. Das Transportband seines Betonmischwagens war in unmittelbarer der Nähe einer Baustelle in eine 30-KV-Leitung geraten, teilte die Polizei mit. Der 35-Jährige wurde ins Klinikum Passau geflogen, dort verstarb der Mann.