Koalitionsvertrag in Tschechien unterzeichnet

Einen Tag vor der Vertrauensabstimmung im Parlament ist in Tschechien der Koalitionsvertrag unterzeichnet worden. "Unser Land braucht eine stabile Regierung", sagte Ministerpräsident Andrej Babis am Dienstag. Dem Minderheitskabinett, das bereits vor knapp zwei Wochen ernannt wurde, gehören die populistische ANO-Partei von Babis und die Sozialdemokraten (CSSD) an.