FPÖ-Vilimsky freut sich über rechtspopulistische AfD

Der freiheitliche Europaabgeordnete Harald Vilimsky freut sich über den Aufschwung der rechtspopulistischen AfD (Alternative für Deutschland) im Nachbarland. "AfD vor SPD. Gut so. Trend wird sich auch in Österreich manifestieren und SPÖ im Sink- und dann Sturzflug sein. @KernChri ist ein Garant dafür!", ließ der Politiker vom ÖVP-Regierungspartner FPÖ am Montag auf Twitter wissen.