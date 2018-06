Schuss in Dortmunder Krankenhaus - Mutmaßlicher Schütze tot

Nach einem Schuss auf einen Arzt in einem Dortmunder Krankenhaus ist am Dienstagabend die Leiche des mutmaßlichen Schützen gefunden worden. Das teilte die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Mediziner wurde lebensgefährlich verletzt. Der Schütze hatte am frühen Nachmittag das Krankenhaus betreten und mindestens einen Schuss auf den Arzt abgegeben.