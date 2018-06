Seeadler-Nachwuchs am Truppenübungsplatz Allentsteig

Seeadler-Nachwuchs gibt es am Truppenübungsplatz Allentsteig im Waldviertel. Dieser Tage bereiten sich zwei Jungvögel auf das Ausfliegen aus dem Horst vor. Die ehemals ausgestorbenen Tiere breiten sich in Österreich weiterhin aus, teilte der WWF mit: Heuer gibt es insgesamt 33 bis 35 Brutpaare, die zwischen 35 und 40 Junge großziehen werden. Drei Viertel der Eltern brüteten in Niederösterreich.