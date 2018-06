Angeblicher Auftrag Kickls an Goldgruber, BMI "aufzuräumen"

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Goldgruber soll am 19. Jänner 2018 an Staatsanwältin Schmudermayer von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) das mittlerweile bekannte Konvolut von gesammelten Anschuldigungen gegen Beamte des Bundesamt für Verfassungsschutz (BVT) übergeben haben. "profil" zitiert nun in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe aus einem Aktenvermerk, den Schmudermayer zu ihrem Gespräch mit Goldgruber an diesem Tag angelegt habe.

Darin heißt es: "Goldgruber: Er habe vom Minister den Auftrag, das BMI aufzuräumen. Er ist der Meinung, das BMI ist derzeit so korrupt wie noch nie, und die Hauptprotagonisten der kriminellen Organisation im BMI hätten es verstanden, die internen Strukturen so zu gestalten, dass sich die Macht in den Händen einiger weniger konzentriere." Aus dem Innenministerium gab es am Samstag dazu vorerst noch keine Stellungnahme.