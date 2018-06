Vorarlberger Landwirt überschlug sich mit Traktor

Ein 44-jähriger Landwirt aus Lingenau (Bregenzerwald) ist am Donnerstagnachmittag in Balderschwang im deutschen Landkreis Oberallgäu beim Ausbringen von Gülle schwer verunglückt. Er überschlug sich auf einer Hangwiese mit seinem Traktor und wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert, informierte die deutsche Polizei. Der 44-Jährige wurde nach der Erstversorgung per Helikopter ins Spital geflogen.