Experten: Weniger Atomwaffen, aber mehr Atommächte

Laut Thomas Pankratz von der Landesverteidigungsakademie sinkt weltweit die Zahl der Atomwaffen, jedoch steigt die Zahl der Atommächte. "Die Tendenz geht grundsätzlich hin zur nuklearen Abrüstung", sagte er am Mittwoch im Rahmen einer Podiumsdiskussion. "Der Atommachtstatus bleibt bestehen und geht mit der Modernisierung des Arsenals einher", erklärte er.

© APA (AFP/KCNA via KNS/Archiv)

Innerhalb der letzten 30 Jahre sei die Zahl der Atommächte von fünf auf neun gestiegen. "Sie sind immer effektiver und immer kleiner geworden, was die äußere Kontrolle des Arsenals schwieriger macht", führte Pankratz aus. Die Anzahl der Atommächte könnte sich zudem in Zukunft noch vergrößern. "Wir sind weit weg von einer Welt ohne Atomwaffen", stimmte Botschafter Gerhard Jandl zu.

Da die Weltuntergangsuhr, die die Gefahr eines drohenden Atomkrieges anzeigt, gegenwärtig auf "zwei Minuten vor zwölf" stehe, setzte sich die Landesverteidigungsakademie gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur in einem Seminar mit der nuklearen Lage der Welt auseinander.

Pauline Trepczyk, eine Teilnehmerin des Seminars, erklärte, dass es für die Atommächte unterschiedliche geopolitische Gründe für den Besitz von Nuklearwaffen gebe: Sie dienten beispielsweise zur "Abschreckung" äußerer Aggressoren, als "Druckmittel innerhalb der Gesellschaft" und hätten zudem Prestigewert, denn sie seien die "Eintrittskarte an den Tisch der großen Global Player". Nordkorea könne nun trotz der wirtschaftlichen Irrelevanz global mitreden, da es über Atomwaffen verfüge. Der Besitz von Atomwaffen mache jedoch auch einen nuklearen Angriff von außen wahrscheinlicher. "Da gibt es weniger moralische Hemmungen", so Trepczyk.

Der Aufstieg zur Atommacht sei für die Familie des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un immer das große Ziel gewesen. "Die Logik Nordkoreas war es, auf Augenhöhe mit den USA zu sprechen", erklärte Alfred Gerstl vom Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik (AIES). Das Land öffne sich derzeit, da die Atomwaffen die "Versicherung" für den Regimeerhalt seien. Dies könnte für andere Staaten zum Vorbild werden, sodass sich die Zahl der Atommächte vergrößern könnte. "Der Iran wird die nordkoreanischen Entwicklungen genau beobachten", so Gerstl.

Die Gefahr eines tatsächlichen Einsatzes der Atomwaffen durch Nordkorea ist für Jandl gering, da dies unweigerlich die Vernichtung des nordkoreanischen Staates nach sich ziehen würde. Die nukleare Aufrüstung des Nahen Ostens sorge ihn mehr. "100 Atomwaffen reichen, um die Menschheit auszulöschen", zitierte Jandl eine Studie. Der atomare Winter, der nach den Explosionen entstehen würde, hätte eine globale Temperatursenkung von rund vier Grad Celsius zur Folge. Als Konsequenz gäbe es Ernteausfälle und Hungersnöte. Die Gefahr der Atomwaffen gehe zudem nicht nur vom möglichen Einsatz, sondern auch von Unfällen aus.

Gegenüber der zivilen Nutzung von Nukleartechnologie ist Petra Seibert, Professorin an der Universität für Bodenkultur, skeptisch, denn sie trage nur bedingt zur Verbesserung des Klimas bei. "Von den von der Menschheit im Jahr verbrauchten elf Terawatt sind lediglich drei aus elektrischen Quellen, von denen abermals 0,3 Terawatt aus der Atomkraft stammen", erklärte die Wissenschafterin. "Atomenergie kann fossile Brennstoffe nicht ersetzen", schlussfolgerte sie. Wegen der Lagerung der verwendeten Brennstäbe und der Gefahr der militärischen Verwendung des radioaktiven Materials könne die Kernenergie ohnehin nicht die Antwort auf Erdölprodukte sein. Zudem sei Kernenergie sehr teuer.

Doch auch Nuklearwaffen verschlängen immense Summen: Der US-Kongress habe für die Instandhaltung des US-Atomwaffenarsenals in den nächsten 30 Jahren 1.500 Milliarden Dollar veranschlagt, berichtete die Forscherin. Das Klimaziel, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius zu beschränken, koste dagegen weltweit 480 Milliarden Dollar. "Es ist völkerrechtlich zementiert, die Erderwärmung auf 1,5 bis maximal zwei Grad Celsius zu beschränken, machen wir so weiter wie bisher, ist dieser Wert in 20 bis 25 Jahren überschritten", mahnte Seibert.