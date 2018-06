Isländischer Walfänger wieder ausgelaufen

Nach zweijähriger Pause werden in Island nach Berichten von Umweltschützern seit Mittwoch wieder Finnwale gejagt. Das Boot der Walfang-Firma Hvalur sei in der Früh ausgelaufen, bestätigte der Hafen in Reykjavik. Welche Tiere gejagt werden, konnte der Sprecher jedoch nicht sagen. Hvalur war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.