Biker bei Unfall mit Lkw im Bezirk Korneuburg gestorben

Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch in seinem Heimatbezirk Korneuburg bei einem Unfall mit einem Lkw ums Leben gekommen. Der 35-jährige Chauffeur aus dem Bezirk Gänserndorf dürfte laut Polizei beim Linksabbiegen von der B3 in Spillern den entgegenkommenden Biker übersehen haben. Der 61-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, stürzte und kollidierte seitlich mit dem Lkw.