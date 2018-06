Mazedoniens Parlament ratifizierte Namenslösung

Mazedoniens Parlament hat am Mittwoch auch in zweiter Lesung die Vereinbarung mit Griechenland über die Lösung des Namensstreites ratifiziert. Dafür stimmten 69 Abgeordnete, niemand war dagegen. Nach der Abstimmung ist nun Präsident Gjorge Ivanov am Zug. Von der führenden Oppositionskraft, der nationalkonservativen VMRO-DPMNE, wurde die Parlamentssitzung boykottiert.