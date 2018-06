Tochter jahrelang missbraucht: Hohe Haftstrafen für Eltern

Über ein Jahrzehnt hinweg soll sich ein Gastwirt im Waldviertel an seiner heute 30-jährigen Tochter vergangen und deren Mutter von dem Missbrauch gewusst haben. Am Mittwoch hatte der großteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführte Prozess am Landesgericht Krems begonnen, am Freitag wurden der 54-Jährige zu 15 Jahren und seine Frau (51) zu acht Jahren unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt.