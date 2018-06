Hungerstreikender Filmemacher Senzow in Krankenstation

Der in Nordrussland inhaftierte ukrainische Filmemacher Oleg Senzow ist in seinem Hungerstreik nach Medienberichten auf die Krankenstation des Straflagers verlegt worden. "Aufgeben will er nicht, sterben will er nicht, doch von seinen Bedingungen für (das Ende) des Hungerstreiks abrücken will er auch nicht", zitierten Kiewer Medien Senzows Schwester Natalja Kaplan am Donnerstag.