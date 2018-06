76-Jähriger starb bei Absturz von Kleinflugzeug in Tirol

Ein 76-Jähriger ist am Donnerstag beim Absturz eines Kleinflugzeuges in Langkampfen im Tiroler Bezirk Kufstein ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich das Unglück unmittelbar nach dem Start. Außer dem Einheimischen habe sich sonst niemand an Bord befunden. Das Flugzeug, bei dem es sich um ein sogenanntes Schleppflugzeug gehandelt haben soll, war kurz nach 10.30 Uhr abgestürzt.