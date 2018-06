Kreml-Kritiker Nawalny nach 30 Tagen aus Haft entlassen

Kurz vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft ist der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny aus der Haft entlassen worden. Er sei nach 30 Tagen wieder auf freiem Fuß, erklärte Nawalny am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Freilassung erfolgte nur wenige Stunden vor dem Beginn der Fußball-WM, die am Nachmittag (17.00 Uhr MESZ) in Moskau eröffnet wird.