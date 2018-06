Linzer Brucknerhaus erhält einen Freunde-Verein

Facebook

Eine Plakatserie wird in den nächsten Monaten die Stärken des Linzer Brucknerhauses unterstreichen. Mit dem Slogan "Nur live ist Life" will man etwa eine Lanze für reale Musik und das lebendige Zuhören brechen. Das Schlagwort "Der Abend ein Fest" soll den Wohlfühlcharakter des Linzer Brucknerhauses bekannter machen. "Ein gutes Stück Linz" und "Wir haben was zu beaten" unterstreichen weitere Stärken des Konzerthauses.

Die Idee, einen Verein der Freunde des Brucknerhauses zu gründen, traf bereits bei ersten Gesprächen darüber mit Abonnenten auf große Zustimmung. Der Vereinsname steht schon fest: "Bruckners Beste". Die Gründung wird zu Beginn des heurigen Brucknerfestes Anfang September erfolgen. Bei der Realisierung kann sich Dietmar Kerschbaum mit der früheren Linzer Fremdenführerin Sylvia Kiehne auf eine jahrzehntelange regelmäßige Besucherin verlassen.

Ebenfalls mit dem nächsten Brucknerfest wird auch das Restaurant des Hauses mit neuem Konzept den Betrieb aufnehmen. Das Cafe und Restaurant "Bruckner's" wird generell als Tagesrestaurant geöffnet sein.

Neu geregelt werden die Kartenpreises im Haus, wobei die Randsitze in den ersten acht Reihen des Großen Saales billiger werden. "Es ist weltweit einmalig, dass man bei uns Jonas Kaufmann bereits ab 19 Euro live erleben kann", so Kerschbaum.

Als weiterer neuer Programmpunkt des heurigen Brucknerfestes werden zwischen 5. und 7. September auf verschiedenen Linzer Plätzen Pop Up-Konzerte mit Überraschungsmomenten aufgeführt. Das Brucknerhaus hat dafür Kompositionsaufträge an drei lebende oberösterreichische Komponisten vergeben.