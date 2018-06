Nach Hörsturz: Tote Hosen müssen Nova Rock-Auftritt absagen

Die Toten Hosen kommen nicht zum Nova Rock. Nach einem Hörsturz von Sänger Campino musste die Band bereits Konzerte in Berlin und München absagen, nun kann auch der Auftritt am kommenden Donnerstag in Nickelsdorf nicht stattfinden. "Es tut mir wahnsinnig leid, ich hatte mich selbst sehr auf diese Abende gefreut", so Campino am Dienstagnachmittag auf der offiziellen Facebook-Seite der Band.