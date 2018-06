Trump stellt baldiges Ende des Korea-Kriegs in Aussicht

Die USA und Nordkorea haben sich auf gemeinsame Bemühungen zu einer "vollständigen Denuklearisierung" der koreanischen Halbinsel verständigt. Das geht aus einem Dokument hervor, das US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am Dienstag bei ihrem historischen Gipfel in Singapur unterzeichnet haben. Trump stellte danach ein offizielles Ende des Korea-Kriegs in Aussicht.