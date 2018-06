Mindestens 33 Tote bei Anschlägen in Afghanistan

Mindestens 33 Personen sind am Montag bei Anschlägen in drei afghanischen Provinzen gestorben. Die Angriffe ereigneten sich wenige Tage vor Beginn einer vereinbarten Waffenruhe. Bei einem Selbstmordanschlag vor einem Ministerium in Kabul starben mindestens zwölf Personen. Mindestens 31 Personen wurden verletzt, gab ein Sprecher des Gesundheitsministeriums an.