Kleinkind geriet im Bezirk Gänserndorf in Rasenmäher

Ein 18 Monate alter Bub ist am Montagnachmittag im Bezirk Gänserndorf in einen Rasenmäher geraten. Das Kleinkind wurde bei dem Unfall am rechten Bein schwer verletzt, bestätigte die niederösterreichische Polizei am Dienstag auf Anfrage einen "Kurier"-Onlinebericht. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 9" flog das Opfer in das AKH Wien. Ermittlungen zum Unfallhergang laufen, sagte ein Sprecher.