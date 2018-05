37-jähriger Staplerfahrer in OÖ tödlich verunglückt

Ein 37-jähriger Staplerfahrer ist am Montag in einer Firma in Aurolzmünster (Bezirk Ried im Innkreis) tödlich verunglückt. Beim Entladen fuhr der Oberösterreicher offenbar mit dem Stapler bei einem fünf Meter hohen Palettenturm an, der ins Wanken geriet. Laut Zeugen sprang der Mann noch aus der Fahrerkabine, wurde jedoch von zwei herabfallenden Stapeln erschlagen, so die Polizei OÖ.