Mikl-Leitner möchte Waldviertel international anbinden

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) will das Wald- und Weinviertel verkehrsmäßig an die benachbarten Wirtschaftsräume anbinden. Das seit dem Vorjahr in konkreten Überlegungen stehende Projekt Waldviertelautobahn soll - von Ost nach West verlaufend - als "Europaspange" im internationalen Verkehrsnetz fungieren.