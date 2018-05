Bergsteiger überlebte Blitzschlag am Traunsee

Ein 27-jähriger Bergsteiger hat am Sonntag am Traunsee (Bezirk Gmunden) einen Blitzschlag überlebt. Er war mit seinem 56-jährigen Vater und ihrem Hund auf den Großen Sonnstein unterwegs. Wegen eines aufziehenden Gewitters stiegen sie gegen 15.40 Uhr wieder über einen mit einem Stahlseil gesicherten Weg in Richtung Kleiner Sonnstein ab, berichtete die Landespolizeidirektion OÖ am Montag.