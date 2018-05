Fünf Verletzte bei Rauferei vor Innsbrucker Kleidergeschäft

Bei einer Rauferei in einem Innsbrucker Kleidergeschäft sind am Mittwochnachmittag fünf Personen verletzt worden. Zu der Schlägerei kam es, weil ein 30-jähriger Mann eine Hose mitten im Geschäft anstatt in einer Umkleidekabine anprobierte, woraufhin ihn zwei Security-Mitarbeiter vor die Tür setzen, teilte die Polizei mit.