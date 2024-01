„Weil Schifoan is des Leiwaundste, wos ma sich nur vurstelln kann“, sang Wolfgang Ambros bereits in den 1970er-Jahren. Und wer sich von dieser Textzeile angesprochen fühlt, ist im Winter in der Region Schladming-Dachstein genau richtig. Auf neun Skibergen kann man insgesamt 230 Pistenkilometer zurücklegen und dem Wintersportgenuss frönen. „Und für den passenden Ausklang des sportlichen Tages bieten die mehr als 100 Skihütten ein vielfältiges Angebot“, weiß Stefanie Drosg, die für die Unternehmenskommunikation der Region zuständig ist. Besagtes Angebot wurde heuer erneut durch die Almkulinarik von Vier-Hauben-Koch Richard Rauch erweitert. „14 ausgewählte Hütten servieren im Winter je ein speziell interpretiertes, steirisches Haubengericht. Regional und frisch gekocht“, verrät Drosg.

Neben den Klassikern Skifahren und Snowboarden boomt mittlerweile aber auch das Langlaufen vor Ort. „Mit 420 Loipenkilometern bietet die Region ein großes Angebot. Vom 12. bis 14. Jänner geht in Ramsau am Dachstein zudem erstmals der Dachsteinlauf über die Bühne“, gibt Drosg einen Ausblick auf eine der etlichen Veranstaltungen im neuen Jahr. Auch das beliebte Nachtspektakel, das „Nightrace“ auf der Planai, steht wieder an und es wird „erneut einen Riesentorlauf am 23. und einen Slalom am 24. Jänner geben“. Am kommenden Donnerstag findet auch wieder das „Planai Classic“, die Winterrallye für Oldtimer, statt.

Mit „fetten Reifen“ durch den Schnee

„Auch die Zweiradfans kommen bei uns im Winter bei einer Fatbike-Tour (Offroad-Fahrrad mit übergroßen Reifen, um Fahren auf weichem, instabilem Gelände wie Schnee zu ermöglichen) auf ihre Kosten“, sagt Drosg. Wer es weniger actionreich mag, kann den Wintergenuss auch abseits von Piste und Loipe erleben. Zur Ruhe kommen lässt es sich beispielsweise beim Winterwandern, bei einer Schneeschuhtour oder bei einer gemütlichen Pferdeschlittenfahrt.

Eine ideale Kulisse für Erinnerungsfotos bieten zudem die derzeit teils angezuckerten, teils schneebedeckten Berge. Und spaziert man durch die kleine Stadtgemeinde, findet man eine überraschend große Auswahl an Lokalen mit einheimischen („Kasnock’n“) und internationalen Speisen wie Sushi. Und wer sich auf die Suche begibt, kann in einigen Geschäften eine regionale kulinarische Besonderheit entdecken. Die Rede ist vom traditionellen Ennstaler Steirerkas, der mittlerweile weit über die Grenzen hinaus bekannt ist. Bröselig und ziemlich würzig ist er sicher nichts für jeden, aber ausprobieren sollte man ihn unbedingt.

Für gewöhnlich steht den Urlaubern auch die Gletscherbahn zur Verfügung, diese wird aber seit September 2023 umgebaut, weshalb der Betrieb vorübergehend eingestellt ist. Im Februar soll es einen tageweisen Publikumsbetrieb geben, im Frühjahr die neue Bergstation dann wieder endgültig eröffnet werden. „Eine Photovoltaik-Verkleidung wird dann bis zu 80 Prozent der Energie erzeugen“, erklärt Georg Bliem, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen. Auch wenn der Gletscherskilauf Geschichte ist, lockt das Dach der Steiermark.