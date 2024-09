Über Wahlplakate lässt sich wunderbar streiten. Über ihren Sinn und noch mehr über die Ästhetik. Die billigste Meinung lautet immer: Weg damit! Verschwendung! Verschandelung! Aber mir sind sie von Kindheit an angenehm vertraut. Sie sind heimelig analoge Zeichen in der digitalen Welt. Sie künden von der Vielfalt der Anschauungen, vom politischen Pluralismus. Und der ist immerhin eine direkte Ableitung der Freiheit. Da nehme ich in Kauf, dass ich als Bürger die meist dünnen Sprüche teuer bezahle.