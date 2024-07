Als gestern Nacht bei uns der Überbringer der unüblich üblen Nacht-Nachricht zu benennen war, fiel die Wahl auf mich. Vielleicht, weil ich vom Fußball so wenig verstehe, dass man mich gewissermaßen weniger haftbar machen kann. Aber ich weiß immerhin, dass das Schicksal beim EM-Spiel in Leipzig gleich zu Matchbeginn zwei große Torchancen in Form blickdichter Lose verteilte, eins an die Türkei, eins an uns. Die Türken zogen den Treffer, wir die Niete, und von da an lief das Spiel auf einer schiefen Ebene.