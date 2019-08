Nachruf"Köln 50667": Deutscher TV-Star kam bei Unfall ums Leben

Ingo Kantorek ist tot. Der 44-jährige TV-Darsteller starb bei einem schweren Unfall in Baden Württemberg.

Angeblich waren die beiden auf dem Heimweg vom Italienurlaub. Sie kamen nie zu Hause an. In der Nacht zum Freitag krachte der Wagen von TV-Darsteller Ingo Kantorek (45) und seiner Frau Suzana (48) auf einem Rastplatz bei Sindelfingen in einen Lkw-Anhänger.

Der Fernsehdarsteller Ingo Kantorek soll laut Polizeiangaben noch am Unfallort verstorben sein, seine Frau erlag ihren Verletzungen am Morgen danach. Seit Beginn vor sieben Jahren gehörte Kantorek zur Fix-Besetzung der TV-Seifenoper "Köln 50667" auf RTL 2.

Vor vier Tagen posteten beide noch dieses Bild auf Instagram.