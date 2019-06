Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP/GETTY)

Dr. John ist tot: Die Blues-, Rock- und Jazzlegende - mit bürgerlichem Namen Malcolm John Rebennack Jr. - starb am Donnerstag 77-jährig an einem Herzinfarkt, wie seine Familie auf seinem Twitter-Account mitteilte.

"Gegen Tagesanbruch des 6. Juni 2019 ist die ikonische Musik-Legende Malcolm John Rebennack Jr., bekannt als Dr. John, an einem Herzinfarkt verstorben", hieß es auf dem Twitteraccount. "Als Mitglied der Rock 'n' Roll-Hall of Fame, sechsfacher Grammy-Gewinner, Songwriter, Komponist, Produzent und Interpret schuf er eine einzigartige Musik, die seine Heimatstadt New Orleans in ihrem Kern trug, so wie er sie immer in seinem Herzen trug", hieß es weiter. "

Die Familie dankt allen, die seine unvergleichliche musikalische Reise begleitet haben und bittet derzeit um Wahrung ihrer Privatsphäre." Die Begräbnis-Arrangements würden zeitgerecht bekanntgegeben.