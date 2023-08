Mahlzeit! Seit Freitag ist innerhalb von zwölf Stunden der durchschnittliche Regen des ganzen Monats August gefallen. Sonntagnachmittag wurden die steirischen Bezirke Südoststeiermark und Leibnitz zum Katastrophengebiet erklärt. Stand Sonntagabend sind 320 Hangrutschungen in der Steiermark zu verzeichnen. Der Landesgeologe prognostiziert weitere 80 bis 100 Hangrutschungen für den heutigen Montag.

In Kärnten finden nach Hangrutschungen in St. Veit und Ebenthal weiterhin Evakuierungen statt.

Heutige Empfehlungen:

Großbrand: Gäste in einem Tourismusbetrieb in Tirol evakuiert

Sonntagabend löste das Frittieren feuchter Tiefkühlware einen Großbrand in St. Johann aus. Das Feuer geriet über den Dunstabzug in den hölzernen Dachstuhl - 33 Urlaubsgäste mussten evakuiert werden.

Karnischer Höhenweg: Deutsche Urlauberinnen kommen von Wanderweg ab

Aufgrund eines Orientierungsfehlers kamen zwei deutsche Urlauberinnen am Sonntag in Frohn, Gemeinde Lesachtal, vom geplanten Wanderweg ab. Gegen 18 Uhr gerieten die beiden in eine alpine Notlage und verständigten telefonisch einen Hüttenwirt.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Sturm-Trainer Christian Ilzer als Holland-Fan

"Das ist eine absolute Klassemannschaft", sagt Sturm-Trainer Christian Ilzer über die Niederländer. Als Kind war er Fan einiger Klubikonen. Am Dienstag gastiert die Grazer Mannschaft in der Qualifikation zur Champions League bei PSV.

Sturm-Trainer Christian Ilzer © (c) IMAGO/Independent Photo Agency (IMAGO/Fotografo01 / ipa-agency.net)

Nach Überschwemmung: Spur der Verwüstung in Slowenien

Einsatzkräfte kämpfen gegen die Wassermassen. Besonders das Gebiet der Mur wird zur Herausforderung. Der slowenische Regierungschef Robert Golob spricht von der größten Naturkatastrophe in der jüngeren Geschichte des Landes.

6. August, 2023, Kranj, Slovenia © (c) IMAGO/ZUMA Wire (IMAGO/Luka Dakskobler)

Der deutschen Gastronomie drohen Schließungswellen

Im Zuge der Corona-Pandemie wurde die Umsatzsteuer auf Speisen von 19 auf sieben Prozent reduziert. Diese Regelung wurde bis Ende 2023 verlängert. Gastro-Vertreter warnen: Sollte die gewöhnliche Mehrwertsteuer zurückkommen, würden infolgedessen 12.000 Betriebe schließen.

Hohe Temperaturen bedrohen Kinder im Süden Asiens

Laut einem Bericht des UNICEF sind rund 460 Millionen Kinder durch die extreme Hitze in Südasien bedroht. Im Durchschnitt steigen die Temperaturen an mehr als 83 Tagen jährlich über 35 Grad an. Demnach sind dreiviertel aller Minderjährigen gefährdet.

Siemens Energy macht mehr Verlust denn je

Siemens Energy macht einen Verlust von 2,9 Milliarden Euro - der größte Fehlbetrag seit der Abspaltung von Siemens. Laut einer neuen Prognose wird bis Ende des Geschäftsjahres ein Rekordverlust von 4,5 Milliarden Euro erwartet.

Kupferzeit: Tiroler und Vorarlberger Erz verarbeitet

Ein internationales Forscherteam berichtet, dass in Tirol und Vorarlberg verarbeitetes Erz bis nach Norddeutschland und Dänemark Verwendung fand. "Der Austausch von Metallobjekten verband Europa damals also über lange Distanzen".

Rita Ora macht ihrem Verlobten einen Antrag

In einem Vogue-Interview offenbarte der Filmregisseur Taika Waititi, dass die Sängerin den Heiratsantrag machte. Das Paar lernte sich 2018 kennen. Im Sommer 2022 hielt Ora um die Hand Waititis an.

Meine Empfehlung: Ein nachhaltiger Geheimtipp für Familien

Perfekt für umweltbewusstes Urlauben ist das Hotel Stern im Landschaftsschutzgebiet Mieminger Plateau. Das 45 Minuten westlich von Innsbruck gelegene Ressort bietet eine atemberaubende Kulturlandschaft aus Wiesen mit hohen Lärchen, ein abwechslungsreiches Programm für alle Gäste sowie einen ruhigen Rückzugsort. Familien, die das Draußensein lieben und auf nachhaltigen Tourismus wert legen, sind hier genau richtig. Mehr Informationen finden Sie hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen