Mahlzeit! Wie angekündigt, schneit es im Süden Österreichs seit den Morgenstunden bis in die Niederungen. Schuld ist ein Tiefdruckeinfluss aus dem Süden. Die Landeshauptstadt Klagenfurt ist seit sieben Uhr leicht angezuckert. Und auch in der Steiermark hat der erste Schnee der Vorweihnachtszeit den Weg in die Täler gefunden. Aufgrund der Temperaturen soll uns der Schnee aber nicht lange erhalten bleiben.

Doch wie stehen heuer die Chancen auf kitschige, weiße Weihnachten? Wie in den vergangenen Jahren ist dies eher unwahrscheinlich, statistisch gesehen sind weiße Weihnachten eher die Ausnahme.

Thomas Müllers hochemotionale Abschiedsrede im Video

Deutschlands Bundestrainer Hansi Flick will trotz des frühen Scheiterns bei der Fußball-WM in Katar im Amt bleiben. Worte, die nach Abschied klangen, gab es hingegen von Thomas Müller – und die waren hochemotional. Mehr zum WM-Aus.

Wir halten Sie täglich über die wichtigsten Spiele, Ergebnisse und sonstige Besonderheiten auf dem Laufenden. Lesen Sie das Wichtigste in unserem Liveblog nach.

Schmid durfte sich im U-Ausschuss weitgehend entschlagen

Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden: Die angedrohte Beugestrafe ist nur einmal und nicht für jede Frage zu zahlen. Die Parlamentsdirektion kann nun Revision erheben. Mehr zur Causa-Schmid.

Biden unter Bedingungen zu Gesprächen mit Putin bereit

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und US-Präsident Joe Biden haben den Schulterschluss gesucht. Das Staatsbankett war gestern Abend der protokollarische Höhepunkt in Washington. Lesen Sie mehr.

NASA-Mondmission "Artemis 1" macht sich auf den Heimweg

Vor rund einer Woche war die Kapsel in die etwa 80.000 Kilometer vom Mond entfernte Umlaufbahn eingeschwenkt und flog sie dann einmal halb ab – nun geht es zurück zu Erde.

Hafen von Triest rückt seine Tore bis Südösterreich vor

Nach zehn Jahren Vorarbeit führt der erste länderübergreifende Zollkorridor in der EU von Triest nach Kärnten. Der Süden Österreichs soll profitieren. (Kleine Zeitung PLUS)

Erster Trailer für "Indiana Jones 5" im Netz

Harrison Ford kehrt in seiner berühmten "Indy"-Rolle zurück: In dem ersten Trailer für "Indiana Jones 5" ist der 80-jährige Hollywoodstar in rasanten Actionszenen zu sehen. Zum Artikel.

Filme rund um das Thema Weihnachten gibt es endlos viele und jedes Jahr kommen neue auf den Markt. Eine subjektive Zusammenfassung der besten Weihnachtsfilme von Daniela Winkler. Klicken Sie sich durch die Bilder.



