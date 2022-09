Mahlzeit! Die Europäische Zentralbank (EZB) beschließt am heutigen Donnerstag einen neuen Leitzins. Dieser soll laut Einschätzungen von Volkswirten um 0,75 Prozentpunkte angehoben werden. Das wäre die stärkste Leitzinsanhebung seit Einführung des Euro als Buchgeld im Jahr 1999. Wir halten Sie auf dem Laufenden und berichten über alle Neuerungen.

Volksanwaltschaft deckt massive Pflegemängel in Salzburger Heim auf

Ein Untersuchungsbericht zeigt erschreckende Fakten. So war eine Frau derart wundgelegen, dass sie bis zum Steißbein offen war. Sie wog zudem nur mehr 42,5 Kilo. Die Frau starb wenig später. Hier geht es zu den Details.

Kanzleramt verweigert Staatsanwaltschaft Mails aus Kurz-Ära

Im Zuge der Ermittlungen um die ÖVP-Inseratenaffäre fordert die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eine Fülle an elektronischen Daten aus dem Bundeskanzleramt. Dort will man dieser Aufforderung aber nicht nachkommen. (Kleine Zeitung PLUS)

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Massenansturm und mögliche Staus: 30.000 Fans im Grazer Süden

Am Donnerstag wird es sich rund um die Messe und die Merkur Arena abspielen: Sturm spielt um 21 Uhr in der Europa League, die Ärzte gastieren am Messe-Areal. Wir haben die wichtigsten Details für Sie zusammengefasst. (Kleine Zeitung PLUS)

Schulanfang für Prinz Williams und Herzogin Kates Kinder

Weil William und Kate ihren Sprösslingen mehr Bewegungsfreiheit gönnen wollen, leben sie seit einiger Zeit im ländlichen Windsor. Für George, Charlotte und Louis geht damit ein Schulwechsel einher.

Jetzt fix: Marco Rose wird neuer Trainer von RB Leipzig

Marco Rose folgt Domenico Tedesco als Trainer bei RB Leipzig. Der frühere Salzburg- und Dortmund-Trainer erhält einen Vertrag bis 2024. Mehr dazu hier.

Dieses Haus baut auf Regionalität

Karin und Christian Jester aus Spittal an der Drau sind Biobauern im Vollerwerb. Beim Umbau der ehemaligen Tenne haben sie konsequent auf die Verwendung von ökologischen und auch regionalen Baumaterialien gesetzt. Mehr dazu hier.

Welche Filme sich lohnen - und welche nicht

Aufregendes Debüt "Sonne", Volker Schlöndorffs erste Doku "Der Waldmacher" und eine Dating-Komödie "Match Me If You Can" von und mit Nina Hartmann. Alle neuen Kinofilme in der Kurzkritik.

Meine heutige Lese-Empfehlung:

Umstecken und wuchten: So groß sind die Preisunterschiede

Der aktuelle Preis-Check der Arbeiterkammer zeigt, wie wichtig es ist, die Preise der Werkstätten zu vergleichen, um beim Reifenwechsel durch Profis nicht draufzuzahlen. Hier gehts zum Preis-Check.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag. Kommen Sie gut durch die Woche!

