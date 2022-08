Mahlzeit! Gestern Abend ging FPÖ-Chef Herbert Kickl im ORF-Sommergespräch vor fast einer Million TV-Zusehern zum Angriff über. Thema waren unter anderem die Sanktionen gegen Russland, in dieser Angelegenheit gab der Ex-Innenminister einige kontroverse Statements ab. Statements, die anschließend im Netz für Diskussionen sorgten. Mehr zum Thema:

Tragischer Unfall bei Stainz

In der Nacht auf Dienstag kam es im weststeirischen Stainz zu einem Unfall mit fünf Verletzten und einem Todesopfer. Ein Kleinbus aus Rumänien prallte gegen eine Böschung und kippte um. Bei den Insassen handelte es sich möglicherweise um 24-Stunden-Pflegerinnen. Mehr zum Vorfall hier.

Polizeihunde nach Joggingrunde verenden

Im Waldviertel verendeten vier Hunde, nachdem sie mit einem Dienstführer der Landespolizeidirektion in einem Waldgebiet unterwegs waren. Zuvor hatte der Mann Ermüdungserscheinungen bei einem der Tiere bemerkt und den Lauf abgebrochen. Die Todesursache ist noch unklar. Mehr zum Vorfall hier.

Sanna Marin: Drogentest negativ

Die finnische Premierministerin hatte sich nach einer aufsehenerregenden Partynacht zum Test bereit erklärt. Nun dürfte sich die Aufregung erst einmal wieder beruhigen. Mehr zum Thema lesen Sie hier.

Mehr zum Thema "Politiker und ihr Privatleben im Auge der Öffentlichkeit" lesen Sie in diesem Artikel.

Sanna Marin dürfte einige der Vorwürfe nun widerlegt haben © AP

Ukrainische Liga startet

Am heutigen Dienstag starten die Klubs aus der Ukraine mitten im Krieg in die neue Saison. Der Start soll pünktlich zum Unabhängigkeitstag auch Hoffnung geben. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Abmahnbrief: Jetzt wehren sich die Betroffenen

Nachdem ein Anwalt im Namen seiner Mandantin in einem Schreiben an hunderte Unternehmen eine Zahlung von 190 Euro verlangt hatte, wollen sich die Betroffenen jetzt zur Wehr setzen. Mehr dazu hier.(Kleine Zeitung PLUS)

Deutscher Buchpreis: Gute Chancen für Österreich

Der deutsche Buchpreis könnte dieses Jahr nach Österreich gehen. Drei österreichische Autorinnen und Autoren sind mit ihren Werken nominiert. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Zweimal Zwillinge: Doppelpack am Klinikum Klagenfurt

Innerhalb von 24 Stunden erblickten in der Kärntner Landeshauptstadt zweimal Zwillinge das Licht der Welt. Eine der beiden Geburten stellte sogar einen Meilenstein dar: Es war die tausendste in diesem Jahr. Mehr dazu erfahren Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Thiem siegt in Runde eins

Zum Auftakt des ATP-Turniers in Winston-Salem besiegte Dominik Thiem den fünf Jahre jüngeren Amerikaner J.J Wolf nach drei Sätzen. Das Match musste zwischendurch lange unterbrochen werden. Mehr zum Spiel lesen Sie hier.

Dominic Thiem hatte in Winston-Salem Grund zum Feiern © GEPA pictures/ Patrick Steiner

Lese-Empfehlung: Auch Hunde können vor Glück weinen

Die Vierbeiner schaffen es tatsächlich, einem noch mehr ans Herz zu wachsen: Laut der aktuellen Studie eines japanischen Forschungsteams gibt es zwischen Euphorie und Tränenfluss bei Hunden einen Zusammenhang. Dafür sorgt das sogenannte "Kuschelhormon" Oxytocin. Mehr dazu erfahren Sie in diesem lesenswerten Artikel.

Ich wünsche Ihnen einen fabelhaften Dienstag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen