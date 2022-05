Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Heute geht der ÖVP-U-Ausschuss in eine weitere Runde. Christian Pilnacek und Johann Fuchs sind am heutigen Dienstag als Auskunftspersonen geladen. Im Fokus stehen mögliche Einflussnahmen auf Ermittlungen und Grabenkämpfe gegen die WKStA. Wir berichten live.

Der Fall Maddie und die endlose Qual der Ungewissheit

Am 3. Mai 2007 verschwand Madeleine McCann aus einer Ferienanlage im portugiesischen Praia da Luz. Die Hoffnung wich – die Ungewissheit blieb. Noch im Sommer könnte der tatverdächtige Deutsche angeklagt werden. Hier gehts zum Bericht. (Kleine Zeitung PLUS)

Kilometerlanger Stau auf Südautobahn Richtung Graz

Auf der A2 Südautobahn staut es sich derzeit über vier Kilometer in Richtung Graz. Eine Rettungsgasse wurde gebildet, der Verkehr wird zum Teil blockweise abgefertigt. Aktuelle Informationen dazu gibt es hier.

Warnung vor Mafia: 81-Jährige händigt Betrügern mehr als 100.000 Euro aus

Ein mitternächtlicher Anruf stand am Beginn eines unfassbaren Trickbetrugs: Die Pensionistin in Gratwein-Straßengel übergibt Kriminellen ihr Geld in "Sicherheitsverwahrung". Alle Informationen dazu.

Wieso der dritte Pandemiesommer nicht verschlafen werden sollte

Walter Hasibeder warnt davor, den Sommer nicht ein drittes Mal zu verschlafen und sich in Sachen Pandemiemanagement auf den Herbst ab sofort vorzubereiten. Hier gibt es weitere Informationen.

Glitzer, Glamour und ein Reality-Star in "Second Hand"-Robe

Unter dem Motto "Gilded Glamour" schritten zahlreiche Prominente Montagnacht in New York auf der Met Gala über den Roten Teppich. Kim Kardashian erschien in einem Kleid, das bereits Marilyn Monroe getragen hat. Hier gehts zum Nachbericht.

Österreich-Premiere: Reinigungsroboter "Franzi" startet in Klagenfurt

Der Gebäudedienstleister Dr. Sasse aus München stellt in Klagenfurt erstmals den innovativen Reinigungsroboter Franzi vor - und setzt damit auch ein Statement der Branche Richtung Digitalisierung und Technisierung. Hier gehts zum Bericht. (Kleine Zeitung PLUS)

Dietmar Kühbauer übernimmt als Trainer beim LASK

Der ehemalige Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer ist der neue starke Mann beim LASK. Nach einer enttäuschenden Saison wurde Andreas Wieland entlassen. Weitere Informationen gibt es hier.

NFTs in den Wallets statt Bilder an der Wand? Krypto-Kunst erklärt

NFTs in den Wallets anstatt Bilder an der Wand - sieht so die Kunst der Zukunft aus? Wir sind der Sache nachgegangen. Und: Der US-Amerikaner Chris Torres erzählt über sein Meme, die Nyan Cat, das er für gut eine halbe Million Euro verkauft hat.

Warum bist du eine Transfrau geworden, Steffi Stankovic?

Was ist ein Mann? Was ist eine Frau? Die Feministin Alice Schwarzer stellt diese Frage jetzt in einem Buch. Doch was sagen Transsexuelle zur These Schwarzers "Trans sei ein Trend"? Wir haben mit Transfrau Steffi Stankovic über Identität, Sichtbarkeit und das genderneutrale Klo gesprochen.

