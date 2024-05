Der im Inzestfall von Amstetten zu lebenslanger Haft verurteilte Josef F. wird bedingt aus dem Maßnahmenvollzug in den Normalvollzug verlegt. Die schriftliche Entscheidung eines Dreiersenats ist aber noch nicht rechtskräftig.

Steirischer Landeshauptmann beauftragt Machbarkeitsstudie für Nationalstadion

Christopher Drexler ÖVP) hält an seiner Idee für ein Nationalstadion in der Steiermark fest. Veranstalter Klaus Leutgeb ist dafür, Kanzler Nehammer findet: „Eine gute Idee“. Alle Details hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Nach Attacke vor Nachtlokal im Tiefschlaf: Wie es dem Kärntner Opfer geht

Nach einem brutalen Angriff vor einem Wolfsberger Nachtlokal musste ein Mann in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Dank Video konnte die Polizei den Täter ausfindig machen. Zum Artikel.

Renommierter Kurt-Vorhofer-Preis geht an Hubert Patterer

Der Chefredakteur der Kleinen Zeitung erhält den bedeutendsten innenpolitischen Medienpreis des Landes. In ihrer Begründung würdigt die Jury den gebürtigen Kärntner als „couragierten journalistischen Ausnahmekönner“, der „keine parteipolitischen Beißhemmungen“ kennt.

Blinken zu unangekündigtem Besuch in Kiew eingetroffen

Der US-Außenminister kam mit dem Nachtzug aus Polen an. Bei Blinkens viertem Besuch in der Ukraine steht auch ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf dem Programm.

Der ukrainische Präsident Selenskyi begrüßte US-Außenminister Blinken mit einem Handschlag © AFP / Brendan Smialowski

Elektro-Autos als Verlierer: Ist die Revolution vorbei, ehe sie begonnen hat?

Die für die E-Mobilität ernüchternden Verkaufszahlen für April sind da: ein Minus von fast fünf Prozent. Das hat vor allem einen Grund – und überraschende Nebenwirkungen. Alle Infos hier.

Melinda Gates verlässt die mit ihrem Ex-Mann gegründete Gates-Stiftung

Die Ex-Frau von Microsoft-Gründer Bill Gates will nun mit einem Startkapital von 12,5 Milliarden Dollar ein eigenes Projekt zur Förderung von Frauen und Familien vorantreiben. Zum Artikel.

Weiterer Vorwurf aufgetaucht: Ermittlungen gegen „Letzte Generation“

Nach einer Beschwerde von Aktivistinnen über ihre Behandlung in Polizeigewahrsam brachte die Polizei nun eine Anzeige wegen Verleumdung ein. Zum Artikel.

Sturm-Coach Christian Ilzer: „Die Zuschauer sind viel nervöser als meine Spieler“

Sturm-Coach Christian Ilzer verrät, wie man es angeht, dass die Nerven im Meisterschafts-„Finale“ überhaupt keine Rolle spielen. Alle Infos zu Sturms Nervenprobe.

Dutzende Vatikan-Mitarbeiter wollen gegen Papst klagen

Zumindest 49 Museumsaufseher drohen wegen schlechter Arbeitsbedingungen mit einer Klage gegen den Papst. Zum Artikel.

Thea Gottschalk meldet sich erstmals nach Scheidung per Videobotschaft

Vor wenigen Tagen gaben Thea und Thomas Gottschalk nach fast 48 Ehejahren ihre Scheidung bekannt. Jetzt meldet sich die 78-Jährige zurück – und zwar aus einem Golfcart.

Streng geheim in Norwegen: Hier ist tatsächlich alles Gold, was glänzt

Von Åndalsnes am Isfjord geht es vorbei am smaragdgrünen Fluss Rauma über die Kylling bru, dann rauscht die bis zu 1000 Meter hohe Trollwand vorbei: Seit letztem Jahr schaukelt der Goldene Zug in Norwegen wieder Passagiere auf einer der spektakulärsten Strecken Europas.

Der Zug kreuzt den smaragdfarbenen Fluss Rauma © Norwegian Travel

