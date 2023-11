Mahlzeit! Las Vegas versprach Fans und Fahrern der Königsklasse des Motorsports ein Wochenende der Superlative. Nun herrscht bereits nach dem ersten Training große Aufregung. Der Spanier Carlos Sainz fuhr über einen defekten Abflusskanal und beschädigte seinen Ferrari schwer. Das zweite Training musste wegen des Vorfalls verschoben werden.

Heutige Empfehlungen

Kurz-Prozess live: Statt Schmid wird einstiger ÖBB-Vorstand befragt

Den Startschuss der Zeugenbefragungen beim Prozess gegen den ehemaligen Bundeskanzler machte am Freitag der ehemalige ÖBB-Finanzchef Arnold Schiefer. Er soll gemeinsam mit Thomas Schmid die Postenbesetzung der ÖBAG vereinbart haben. Hauptbelastungszeuge Schmid hatte zuvor abgesagt.

Arnold Schiefer ist bei den Zeugenbefragungen als Erster an der Reihe © APA/HANS PUNZ

Meldungen aus Kärnten und der Steiermark

António Guterres wirft Israel eine „absurde Manipulation“ seiner Aussagen vor

Der UNO-General beschuldigte Israel im ZiB-2-Interview der Falschaussagen und sprach sich offen für eine Zweistaatenlösung aus. Besonders die USA nahm er dabei in die Pflicht, bei den Friedensbemühungen voranzugehen. Nur so würde Israel zur Vernunft kommen.

Hund von moldawischer Präsidentin biss Van der Bellen in die Hand

Der österreichische Bundespräsident ist aktuell für Gespräche über einen möglichen EU-Beitritt Moldaus in der Hauptstadt Chișinău zu Gast. Bei der Begrüßung kam es zu einem schmerzhaften Zwischenfall: Der als Hundeliebhaber bekannte Van der Bellen wurde vom Hund der Präsidentin Maia Sandu in die Hand gebissen.

5,4 Prozent Inflation im Oktober: Hotels, Gastro und Strom als Treiber

Die Verbraucherpreise liegen über dem Niveau von Oktober 2022, sanken aber im Vergleich zum Vormonat. Das durchschnittliche Preisniveau bleibt aber besonders in Gastronomie und Hotellerie hoch. Im europäischen Vergleich ist Österreich in Sachen Teuerung immer noch weit vorne.

„Ich bin kein Rebell, ich will nur in einem Rechtsstaat leben“

Gerhard Leeb aus Heiligengeist muss seit 16. November als einer von 900 Haushalten auf die Energieversorgung der Kelag verzichten. Jetzt kehrt der ältere Herr zu einer Methode zurück, die ihm aus seiner Jugend in Armut sehr vertraut ist: das Heizen mit Holz. Eine ehrliche Reportage mit einem überzeugten Umweltaktivisten.

Philipp Hochmair ist der neue Jedermann, Deleila Piasko die Buhlschaft

Nach dem „Jedermann“-Beben Ende Oktober steht die neue Besetzung der Traditionsaufführung fest. Unter der Leitung des Kanadiers Robert Carsen schlüpft Philipp Hochmair in die Titelrolle. Die Schweizerin Daleila Piasko wird bei den Salzburger Festspielen 2024 als die Buhlschaft zu sehen sein. Erfahren Sie mehr!

Affäre mit einem Mann: Nun sprechen Will Smith und Frau Jada Klartext

Will Smith soll am Set der Kultserie „Der Prinz von Bel-Air“ ein sexuelles Verhältnis mit einem Mann gehabt haben. Jada Pinkett Smith und Ehemann Will dementierten die Gerüchte und kündigten rechtliche Schritte an.

Um das Ehepaar Will und Jada Pinkett Smith gibt es immer wieder Schlagzeilen © IMAGO/ZUMA Press

Meine Empfehlung: Die schönsten Zinnen der Welt liegen in den Dolomiten

Wanderfreunde aufgepasst! Diese eindrückliche Bergreportage zeigt wunderschöne Bilder aus den Dolomiten, genau genommen aus den Drei Zinnen in Italien. Reinhold Messer höchstpersönlich bezeichnete dieses Gebirge als das schönste der Welt. Innerhalb von sechs Stunden gelangt man auf eine Höhe von fast 2500 Metern Höhe und bekommt Ausblicke für das Leben.

Die Bergwelt der Dolomiten hält auch vereiste Bödenseen bereit © Herbert Raffalt

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende!