Was war das am 8. Dezember 1968 für eine Sensation! Der erste Skilift auf der Hochrindl hat eröffnet! Heute, mehr als 50 Jahre später, sind es sechs Lifte und das kleine, idyllische Familienskigebiet ist Anziehungspunkt für alle, die dem Trubel entfliehen und das Ursprüngliche suchen. Die Hochrindl bietet alles, was das Herz begehrt. Sportmöglichkeiten, Ruhe und Erholung im Einklang mit und inmitten der Natur. Ein neuer Speicherteich garantiert Schneesicherheit. Es warten 20 km Toppisten für Anfänger und Profis (inkl. FIS-Strecke), 12 km Langlaufloipen (klassisch & Skaten) sowie drei Rodelbahnen.

Skifahren lernen und Ausrüstung ausborgen können Sie bei der Skischule. Entspannen Sie sich auf den Wanderwegen, die durch tief verschneite Zirbenwälder führen, beim Schneeschuhwandern oder kehren Sie in eine der Hütten ein, wo Sie von urig-traditionell bis hin zu Nouvelle Alpin kulinarisch verwöhnt werden.

Onlinetickets: shophochrindl.at





