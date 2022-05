Jährlich wird am 4. Mai der internationale "Star-Wars"-Tag gefeiert. "May the 4th be with you" bezieht sich auf den Spruch "May the force be with you" (Möge die Macht mit dir sein). Seit Disney die Saga wieder fortgesetzt hat, ist die Sternen-Saga de facto ohne Unterlass präsent. Für Star-Wars-Fans eigentlich ein Grund zum Jubeln.