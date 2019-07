Befestigt an einem Tandemmaster ist man beim ersten Sprung zum Glück nur Passagier: was bei einem Tandemsprung aus 4000 Meter Höhe außer dem Boden auf Sie zukommt.

© KLZ/Eder, Adobe Stock

Was kostet ein Tandemsprung? Wo und wann kann man sich in Österreich aus einem Flugzeug stürzen? Wie lang dauert der freie Fall? Wie läuft ein Tandemsprung ab und was ist vor dem Sprung zu beachten? Antworten und weitere Informationen finden Sie in dieser Infografik.