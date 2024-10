Das Parlament in Wien beherbergt den Bundes- und den Nationalrat. Nach rund 130 Jahren im Dauerbetrieb wurde das Parlamentsgebäude von 2017 bis 2022 umfassend saniert. Nach der Nationalratswahl 2024 wird es Arbeitsplatz für altbekannte und so manch neue Gesichter. Sie finden hier einen detaillierten Blick in das Herz der österreichischen Demokratie – zum Herunterladen.