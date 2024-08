Die häufigste Zeckenart Europas ist die Schildzecke – in Österreich ist es ihre Unterart, der sogenannte Gemeine Holzbock. Der Anteil der restlichen Zeckenarten ist zwar verschwindend klein, doch durch die Klimaveränderung breiten sich verschiedene Zeckenarten auch in kühleren Regionen aus. So ist es der ursprünglich in Afrika, Südeuropa und Asien beheimateten Riesenzecke, Hyalomma marginatum, gelungen, vereinzelt bis nach Österreich vorzudringen. Durch die milden Winter sind Zecken hierzulande mittlerweile fast das ganze Jahr über aktiv.