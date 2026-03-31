Erleben Sie eine szenische Lesung des Romans „Die Außenseiterin“ von Robert Eichenauer mit Musik von Christian Stani (Alle Achtung)

„Die Nacht der Außenseiter“ ist weit mehr als eine klassische Lesung.



Es ist ein intensives, atmosphärisches Bühnenformat, das Literatur, Schauspiel und Live-Musik zu einem dichten Gesamterlebnis verbindet. Der Roman „Die Außenseiterin“ von Robert Eichenauer wird nicht nur gelesen, sondern szenisch verdichtet, emotional zugespitzt und musikalisch interpretiert. „Wir erzählen von Menschen am Rande der Gesellschaft – und gerade dadurch von uns allen“, beschreibt Eichenauer den Abend.

Jetzt mitmachen und gewinnen:

Sichern Sie sich Ihre Chance auf einen intensiven, berührenden und modernen Literaturabend. Ein Format, das Geschichten nicht nur erzählt, sondern spürbar macht und das Publikum emotional wie gedanklich lange begleitet.