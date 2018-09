Facebook

Die Schule finden, die zum Kind passt: Ob AHS, NMS, HTL, HAK, LFS oder Humanberufliche Schulen – die Steiermark hat eine breite Auswahl an hochwertigen Bildungsinstitutionen.

Bildung mussman sich erarbeiten. Es gibt keinen besseren Weg, als sie sich in der Schule,in der Familie und in der Arbeitswelt zu erwerben. Die Bildung eröffnet in uns die Möglichkeit, Talente und Begabungen hervorzubringen und richtig zu kanalisieren. Bildung anzunehmen heißt, für sich einen Wegzufinden, derden individuellen Bedürfnissen, Begabungen und Interessen am besten entspricht. Damit wird das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft gelegt.

Tausende junge Menschen se-hen sich Jahr für Jahr gemeinsam mit ihren Eltern und Erziehungsberechtigten vordie Herausforderung gestellt, für sich den optimalen Bildungswegzufinden.

Fordern und nicht überfordern mussdie Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung unserer Jugend sein. Eine Schule mit hohem Schulethos benötigt die Bereitschaft und den Idealismus vieler Pädagoginnen und Pädagogen, die sich für die Schule einsetzen und nicht nur guten Unterricht leisten.

Die passenden Antworten zu finden, istinunserer dynamischen Bildungslandschaft mit ihren vielfältigen Wahlmöglichkeiten sicher nicht einfacher geworden. Verschaffen Sie sich hier auf diesen Seiten einen ersten Überblick über die zahlreichen Angebote unserer steirischen Schulen. Scheuen Sie sich aber auch nicht,

gemeinsam mit Ihren Kindern fachliche Beratung von geschulten Bildungsberaterinnen und Beratern in den Schulen oder von den Expertinnen und Experten in unserer Abteilung Schulpsycho-logie und Bildungsberatung, in Anspruch zu nehmen. Der Steirische Bildungsberater wurde neu aufgelegt, der ebenfalls viel-seitige Antworten bereithält. Er istimLandesschulrat für Steier-mark als Print zu erhalten, oder steht als Onlineversion zum Download bereit.