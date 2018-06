Facebook

Treten Sie mit uns in Dialog, helfen Sie uns, die Kleine Zeitung weiterzuentwickeln und nehmen Sie an unseren Online-Umfragen teil! Ihre Meinung ist uns bares Geld wert, denn bei jeder Umfrage sammeln Sie Punkte, die Sie gegen Bargeld, Kleine Zeitung-Abos, oder Zalando- und Amazon-Gutscheine einlösen können. Außerdem können die Punkte auch an gemeinnützige Organisationen gespendet werden. Noch mehr Punkte gibt es, wenn Sie zusätzlich an Umfragen teilnehmen, die wir in Zusammenarbeit mit der Talk Online GmbH durchführen.

Die Registrierung für die Umfragen erfolgt online unter https://umfragen.kleinezeitung.at/ und ist völlig kostenlos. Selbstverständlich legen wir dabei großen Wert auf Datenschutz und sichern allen Teilnehmern vollständige Anonymität zu. Laden Sie auch Freunde oder Bekannte dazu ein, Mitglied im Kleine Zeitung Panel zu werden und sammeln Sie zusätzliche Punkte!