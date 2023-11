Liebe Abonnentinnen und Abonnenten!

Ab sofort finden Sie unser neues E-Paper nicht mehr in einer separaten App, sondern integriert in unsere Kleine Zeitung App. Dadurch können Sie Online-Artikel und das E-Paper in einer gemeinsamen App lesen und müssen nicht mehr zwischen den verschiedenen Apps wechseln.

Habe ich die richtige Kleine Zeitung-App?

Um auch zukünftig alle Funktionen der Kleine Zeitung-App benutzen zu können, müssen Sie die neue App installieren. Die alte E-Paper-App der Kleinen Zeitung mit dem weißen App-Icon können Sie von Ihrem Handy deinstallieren. Die neue App vereint sowohl das gesamte kleinezeitung.at-Universum als auch das E-Paper mit sämtlichen Regionalausgaben und Beilagen.

Sie können die neue App für iOS und für Android-Systeme hier downloaden:

>> iOS App herunterladen

>> Android App herunterladen

Das E-Paper im Web können Sie weiterhin wie gewohnt unter epaper.kleinezeitung.at lesen.

Warum geht mein Handy nicht?

Achtung: Um unsere App auf ihrem iPhone oder iPad nützen zu können, benötigen Sie iOS 14 oder höher. Ältere Versionen des Betriebssystems funktioinieren leider nicht mehr.

Um unsere App auf Android-Geräten nützen zu können, benötigen Sie mindestens Android Version 6.

Warum geht das E-Paper im Web nicht?

Wenn Sie das E-Paper über die mobile Webseite aufrufen, benötigen Sie auf iPhones oder iPads auch mindestens iOS 13. (Apple-Geräte aus dem Jahr 2014 oder früher funktionieren nicht mehr).

Das ist neu im Kleine Zeitung E-Paper

Lesezeichen zum Abspeichern: Sie können ab sofort einzelne Zeitungsartikel oder auch ganze Seiten fürs spätere Lesen merken. Unter „Lesezeichen“ finden Sie diese jederzeit wieder (nur in der App). Auf einer beliebigen Seite klicken Sie ganz einfach oben auf das Lesezeichen-Symbol. Dieses färbt sich dann rot, um das Speichern zu signalisieren. Danach finden Sie die gespeicherten Inhalte in der App rechts unten unter „Lesezeichen“ jederzeit wieder.

Lesezeichen | Ganze Zeitungsseiten oder einzelne Artikel merken

Vorlesefunktion verwenden: Wenn Sie mal keine Zeit zum Lesen haben, lassen Sie sich Artikel in der Leseansicht vorlesen. Dies ermöglicht es Ihnen, unsere Texte anzuhören, wenn Sie zum Beispiel mal keine Zeit haben, auf Ihren Handyscreen zu sehen (nur in der App).

Vorlesefunktion | E-Paper Artikel anhören

Verbesserte Navigation: Navigieren Sie mit Leichtigkeit durch das tägliche E-Paper dank der verbesserten Übersicht der einzelnen Seiten und Ressorts. In der E-Paper-Leseansicht können Sie oben zu den gewünschten Ressorts springen. Im Bereich „Übersicht“ finden Sie alle Seiten in den jeweiligen Ressorts übersichtlich gruppiert. Über das Icon rechts oben können Sie wie gewohnt durch die Vorschau der Zeitungsseiten scrollen.

Verbesserte Übersicht der Zeitungsseiten

Artikel ganz einfach teilen: Teilen Sie interessante Artikel noch einfacher mit Ihren Freunden: In der Zeitungsansicht haben Sie nun die Möglichkeit, die Seite zu beschneiden. Diesen Ausschnitt können Sie dann ganz einfach teilen. In der Artikelansicht können Sie Artikel weiterhin wie gewohnt teilen. In der Zeitungsansicht haben Sie nun die Möglichkeit, über das Crop-Symbol in der oberen Leiste die Seite zu beschneiden. Diesen Ausschnitt können Sie dann ganz einfach teilen, indem Sie rechts oben auf das Teilen-Symbol klicken. Danach kann der Artikel leicht via WhatsApp oder E-Mail an Freunde und Bekannte verschickt werden. In der Artikelansicht können Sie Artikel weiterhin wie gewohnt teilen.

Zeitungsausschnitt teilen

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und freuen uns auf Ihr Feedback!