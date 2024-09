Eines dürfte bereits jetzt feststehen: Das Wetter am Wahlsonntag dürfte den Prognosen zufolge sich in der Steiermark von seiner besseren Seite zeigen. Nicht jeder will daher den Gang zum Wahllokal antreten und so sind die Zahlen der ausgestellten Wahlkarten in der grünen Mark auf einem neuen Höchststand.

Steiermark meldet Rekordzahlen

Mit Stand Freitag wurden 231..926 ausgestellt, darunter sind auch die Quasi-Vorwahltag-Wähler. Wolfgang Wlattnig von der Landeswahlbehörde spricht von einem „sehr deutlichen Anstieg“ gegenüber der letzten Nationalratswahl im Jahr 2019 als 164.021 Wahlkarten ausgestellt wurden.

Auch die Stadt Graz meldet einen Rekord. Hier hat man „für die Nationalratswahl einen neuen Bestwert von 47.450 Wahlkarten ausgestellt.“ Die Landeshauptstadt und die Steiermark generell sind dabei viel mehr Regel als Ausnahme.

Denn: „Der Trend zur Wahlkarte ist seit Jahren steigend, das Service hat sich im Laufe der Jahre verbessert“, heißt es von der Wahlbehörde. Auch in anderen Bundesländern vermeldet man Rekordzahlen von ausgestellten Wahlkarten. So wurden beispielsweise in Salzburg 86.150 Wahlkarten ausgestellt.

In Niederösterreich könnten nasse Wahlkarten noch zum Problem werden

In Niederösterreich kämpft man indes mit den Folgen des Hochwassers. Laut einem Bericht des „Standard“ müssen in Sieghartskirchen nämlich Wahlkarten, die im Gemeindeamt gelagert wurden, getrocknet werden.

Konkret geht es um 44 bereits ausgefüllte und unterschriebene Wahlkarten. Ob diese nun gültig sind oder nicht, muss in den Wahllokalen entschieden werden, an die die Wahlkarten versendet werden. Sollten diese zu sehr beschädigt sein, zählen die Stimmen - trotz der versuchten Rettungsaktion beim Trocknen - nicht.

Im kuriosesten Fall könnten die nassen, wenn zu nass, Wahlkarten sogar zu einer Wahlanfechtung führen. Der Politikwissenschaftler Laurenz Ennser-Jedenastik sagt gegenüber dem Standard, dass für eine Wahlanfechtung 44 verlorene Stimmen reichen könnten, um die Wahl für nichtig zu erklären. Schon 2015 wurde die Bezirksvertretungswahl in Wien-Leopoldstadt wegen 23 Wahlzettel zu viel aufgehoben.