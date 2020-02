Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Polizei © APA/LUKAS HUTER

Drastische Maßnahmen hat die Bundesregierung im Rahmen der Corona-Krise ergriffen. Fluglinien müssen bei der Landung in Österreich „unverzüglich jene Passagiere melden“, die sich in einem Corona-Krisengebiet (Region mit Reisewarnung) in den letzten 14 Tagen vor Reiseantritt befunden haben. Taucht eine Infektion auf, müssen die Airlines den Behörden Passagierliste aushändigen, geht aus Verordnungen, Erlässen, Unterlagen hervor, die seit den Abendstunden auf der Homepage des Sozialministeriums abrufbar sind.