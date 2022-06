Dass Österreich ein einigermaßen klares Bild darüber hat, wie sehr es in Sachen Ärztemangel eigentlich im Blindflug unterwegs ist, geht auf eine Intrige zurück. Darauf nämlich, dass ÖVP und FPÖ der SPÖ an die Gurgel wollten. Beziehungsweise, konkret gesagt: deren Chefin Pamela Rendi-Wagner. Die hatte bekanntlich im November 2018 die Führung der Partei übernommen; davor hatte sie acht Jahre lang die Sektion Öffentliche Gesundheit im Gesundheitsministerium geleitet und war in der Schlussphase der Regierung Kern-Mitterlehner selbst einige Monate lang Ministerin gewesen.