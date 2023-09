Österreichs Teilnahme an der europäischen Luftabwehr-Initiative "Sky Shield" wird immer konkreter. Das Bundesheer wird gemeinsam mit Deutschland acht Feuereinheiten des Systems "Iris-T" beschaffen. Demnächst wird mit dem Nachbarland ein entsprechendes "Memorandum of Unterstanding" (MoU) unterfertigt. Das gab Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bei einem Pressgespräch am Dienstag bekannt.

Insgesamt wird das Bundesheer im Rahmen seines "Aufbauplans 2032" rund zwei Milliarden Euro in die bodengebundene Luftabwehr investieren.

Die Luftwaffenchefs der 15 Teilnehmernationen von "Sky Shield" trafen sich in der Vorwoche in Deutschland, von dem die Initiative ausgeht. Mit am Tisch saßen auch Vertreter des Rüstungskonzerns Diehl Defence, Hersteller des auch auf Seiten der Ukraine eingesetzten Raketenabwehrsystems "Iris-T". Für das Bundesheer nahm "Air Chief" Brigadier Gerfried Promberger an dem Meeting teil. Er konnte dabei erstmals Einblick in die konkreten Pläne der Partnernationen nehmen.

"Es geht nicht nur um eine gemeinsame Beschaffung, sondern auch um gemeinschaftliches Training", erklärte Promberger am Dienstag. Das sei personalschonend. Die Idee sei die Etablierung einer europäischen "Air Defence School". Wichtig sei neben der günstigen Beschaffung der Systeme auch die Interoparibilität und die Verwendung derselben Begriffe, führte der Offizier aus.

Österreich werde insgesamt acht Feuereinheiten beschaffen, so sei es laut Promberger auch im "Aufbauplan 2032" des Bundesheeres abgebildet. Eine Feuereinheit bestehe aus einer taktischen Einsatzzentrale, drei Launcher (Raketenwerfer) mit jeweils acht Lenkflugkörpern, einem Radarsystem und einer Materialerhaltungseinrichtung. Je vier der Systeme sollen über eine kurze Reichweite (15 bis 20 Kilometer) bzw. mittlerere Reichweite (40 bis 50 Kilometer) verfügen. Der Hersteller arbeite aber auch schon an einer Modifikation mit Reichweiten bis zu 80 Kilometer, so Promberger. Die Erkenntnisse aus dem Ukraine-Krieg fließen laufend in die Beurteilungen mit ein.

Brigadier Gerfried Promberger, Kommandant der Luftstreitkräfte des Bundesheeres © Juergen Fuchs

Ab 2026 in Betrieb?

Als "ambitioniert", aber gerade auch im Lichte der jüngsten Entwicklungen "machbar" bezeichnete Tanner das von ihrem deutschen ollegen Boris Pistorius genannte Ziel, dass Sky Shield schon 2026 in Betrieb sein soll. Sie geht davon aus, dass es ab dem Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung etwa ein Jahr dauert, "bis wir entsprechendes Gerät zur Verfügung haben". Anschließend sollen im Jahresabstand weitere Systeme in Österreich ankommen.

Das MoU soll von der deutschen Seite "in den nächsten Wochen" übermittelt und dann von Experten im Verteidigungsministerium geprüft werden, so Tanner. Sie ließ durchblicken, dass es schon rund um das nächste Treffen der Sky-Shield-Luftwaffenchefs im November unterzeichnet werden könnte.

Estland und Lettland hätten am Montag bereits ein entsprechendes MoU unterfertigt, Slowenien solle folgen. Schweden und Ägypten hätten Iris-T bereits im Einsatz.