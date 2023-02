Eine als anachronistisch verschriene Paarung liegt wieder im Trend: Die Große Koalition. Viel deutet darauf hin, dass Rot-Schwarz in Kärnten fortgesetzt wird. Zwar dürften sowohl SPÖ (von hohem) als auch ÖVP (von niedrigem Niveau aus) an Zustimmung verlieren. Trotzdem ist die Große Koalition laut Umfrage für die Kleine Zeitung die mit Abstand beliebteste Variante. In Tirol kehrte man im Herbst zu ihr zurück, in Niederösterreich arrangiert man sich damit, in der Steiermark ist sie ohnehin erprobt. Auch in Salzburg ist das Comeback nicht ausgeschlossen.